В Узбекистане из-за морозов ограничили работу газовых заправок

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Узбекистане вновь временно ограничили работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС) из-за наступивших морозов, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны.
По данным Узгидромета, с 16 февраля в республику пришло резкое похолодание: температура воздуха днем упала с 20−21 градусов тепла до 3−8 градусов ниже нуля, а ночью — до 11−16 градусов мороза.
По данным пресс-службы, в результате резкого похолодания в регионах республики наблюдаются случаи снижения давления в магистральных газопроводах.
«С учетом этого в первую очередь вводятся краткосрочные ограничения на работу автомобильный газонаполнительных компрессорных станций по всей республики в целях снабжения природным газом населения и объектов бюджетной сферы», — говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что из-за ограничений на газовых заправках на все бензиновые АЗС будут увеличены поставки топлива.