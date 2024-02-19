В Челябинской области резко подешевели рыба, ткани, ковры и экскурсионные туры по России

Среди услуг нашли 38 позиций, которые показали снижение цен, из них больше всего проявляют дефляцию: экскурсионные туры по России (5 тыс. 482 рубля 43 копейки за поездку, минус 54,3%); полет в салоне экономкласса (в расчете на 1000 км пути 7 тыс. 418 рублей 69 копеек, минус 35,6%), поездка в Беларусь (33 тыс. 288 рублей 26 копеек за поездку, минус 34,3%), посещение музеев и выставок (173 рубля 21 копейка за билет, минус 29,3%).