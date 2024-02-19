В Челябинской области резко подешевели рыба, ткани, ковры и экскурсионные туры по России

Итоги постоянного мониторинга за январь опубликовала региональная Контрольно-счетная палата.
Так, среди продовольственных товаров аудиторы обнаружили 34 позиции, показывающих снижение цены, лидерами стали рыба живая и охлажденная (252 рубля 95 копеек за кг, минус 28,9%), сливочное мороженое (644 рубля 31 копейка за кг, минус7,4%), крупа гречневая-ядрица и отечественный коньяк (87 рублей 71 копейка за кг и 1 тыс. 205 рублей 47 копеек ща литр, в обоих случаях минус 4%).
В категории «Непродовольственные товары» выявили 113 подешевевших товаров: например, ткани декоративные для изготовления штор и занавесей (295 рублей 63 копейки за метр, минус 37,3%), корригирующие очки (1 тыс. 377 рублей 1 копейка, минус 33,8%), ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический (1 тыс. 247 рублей 45 копеек за кв.м, минус 31,3%).
Среди услуг нашли 38 позиций, которые показали снижение цен, из них больше всего проявляют дефляцию: экскурсионные туры по России (5 тыс. 482 рубля 43 копейки за поездку, минус 54,3%); полет в салоне экономкласса (в расчете на 1000 км пути 7 тыс. 418 рублей 69 копеек, минус 35,6%), поездка в Беларусь (33 тыс. 288 рублей 26 копеек за поездку, минус 34,3%), посещение музеев и выставок (173 рубля 21 копейка за билет, минус 29,3%).
«Снижение цен на апельсины (159 рублей 5 копеек за кг, минус 3,3%) происходит уже три месяца, что связано с высоким сезоном, под который контрактуются большие поставки. Экскурсионные туры, поездки и посещения учреждений культуры подешевели в связи с окончанием новогодних праздников и снижением спроса на услуги», — комментируют в КСП Челябинской области.