Молдавский экспорт товаров в страны СНГ в 2023 году снизился на 14%

При этом экспорт отечественных товаров в прошлом году снизился на 3,2% по сравнению с 2022 годом, до 2870,1 миллиона долларов США. Молдова в 2023 году осуществила реэкспорт иностранных товаров на 1178,5 миллиона долларов, или на 13,7% меньше по сравнению с 2022 годом.