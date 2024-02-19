Молдавский экспорт товаров в страны СНГ в 2023 году снизился на 14%

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Молдавский экспорт в 2023 году составил 4048,6 миллиона долларов США, снизившись на 6,5% в сравнении с показателями 2022 года, информирует Национальное бюро статистики (НБС).
При этом экспорт отечественных товаров в прошлом году снизился на 3,2% по сравнению с 2022 годом, до 2870,1 миллиона долларов США. Молдова в 2023 году осуществила реэкспорт иностранных товаров на 1178,5 миллиона долларов, или на 13,7% меньше по сравнению с 2022 годом.
В страны СНГ республика экспортировала в 2023 году товаров на сумму 896,9 миллиона долларов, уменьшив показатели в сравнении с 2022 годом на 14%.
Молдавский экспорт товаров в страны Евросоюза в 2023 году вырос до 2646,8 миллиона долларов, увеличившись на 4,3% по сравнению с 2022 годом.
В десятку основных стран назначения молдавского экспорта в 2023 году вошли Румыния (35,1% от общего объема экспорта), Украина (14,7%), Италия (6,4%), Германия (5,5%), Чехия (4,0%). %), Российская Федерация (3,6%), Турция (3,5%), Польша (3,3%), Болгария и Беларусь (по 2,1%).
В 2023 году отмечен рост экспорта товаров из Молдовы в Румынию (+14,5%), Чехию (+54,6%), Казахстан (+44,0%), Египет (в 2,6 раза), Испанию (+28,6%), Польшу (+9,2%), США (+19,7%), Ливан (+54,8%), на Кипр (+47,9%), в Индонезию (в 27,5 раза), Малайзию (в 20,4 раза), Грецию (+21,2%), Хорватию (в 2,6 раза), Кыргызстан (в 2 раза), Латвию (+58,8%), Литву (+20,7%), ОАЭ (+48,5%), Армению (в 1,9 раза), Саудовскую Аравию (+38,5%), Беларусь (+3,6%).
Сократился за 2023 год экспорт в Турцию (-53,3%), Украину (-17,3%), Италию (-21,5%), Болгарию (-39,4%), Россию (-24,2%), Швейцарию (-50%), Великобританию (-35,9%), Нидерланды (-26,4%), Португалию (-69%), Ирак (-70,5%), Германию (-4,1%), Венгрию (-12,2%), Словакию (26,2%), Сирию (-98,5%), Бельгию (-19,9%), Канаду (-23,9%).