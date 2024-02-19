Снег в Екатеринбурге будут плавить с помощью канализации

«Работой продолжаем заниматься, найдено несколько земельных участков вдоль коллекторов и канализационных стоков. Есть несколько способов плавления снега. Должен быть теплоноситель: электричество или газ. Самый дешевый и эффективный вариант — это канализация, потому что там возможно поддерживать температуру +18, +19 градусов. Единственное: необходимы затраты — это насосы, которые будут заливать теплоноситель и топить снежные массы. Вдоль канализационных коллекторов мы сейчас ищем участки, несколько уже есть, где — пока не скажу. Предпроектные работы ведутся. Хотелось бы к следующему сезону закончить работы», — отметил Бубнов.