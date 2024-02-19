Снег в Екатеринбурге будут плавить с помощью канализации

«Работой продолжаем заниматься, найдено несколько земельных участков вдоль коллекторов и канализационных стоков. Есть несколько способов плавления снега. Должен быть теплоноситель: электричество или газ. Самый дешевый и эффективный вариант — это канализация, потому что там возможно поддерживать температуру +18, +19 градусов. Единственное: необходимы затраты — это насосы, которые будут заливать теплоноситель и топить снежные массы. Вдоль канализационных коллекторов мы сейчас ищем участки, несколько уже есть, где — пока не скажу. Предпроектные работы ведутся. Хотелось бы к следующему сезону закончить работы», — отметил Бубнов.
Он добавил, что со всего города ежесуточно вывозится 11 тыс. тонн снега. Главная задача в преддверии весны — очистить проезжие части, поэтому Бубнов попросил автолюбителей не оставлять машины вдоль дорог.
Главный инженер МБУ ДЭУ Чкаловского района Алексей Конопля пояснил, что только на их полигон ежесуточно привозят 2 тыс. тонн снега. Каждый день работает 30−35 самосвалов. На полигоне снег утрамбовывают, тает он примерно к августу.
«В этом году снега намного больше, чем в прошлом. Для сравнения, мы приняли сейчас уже 134 тыс. тонн снега, за весь прошлый сезон — 117 тыс. тонн», — отметил Алексей Конопля.
Ранее вице-мэр Алексей Бубнов в разговоре с ЕАН заявил, что вывоз снега с улиц Екатеринбурга становится проблемой из-за отдаленности снежных полигонов. В некоторых случаях снег вывозят за 20 и более км. Помимо прочего, страдает и городской бюджет: десятки миллионов рублей тратятся на горючее, выделение дополнительной техники, из-за чего вывозимый из уральской столицы снег становится «золотым».