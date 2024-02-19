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В МАРТ рассказали, на что в Беларуси вырастут цены в этом году

В этом году запланирован рост цен на некоторые товары и услуги. Это ежегодная практика повышения тарифов. Их утверждает МАРТ, пишет﻿ «СБ. Беларусь сегодня».
Источник: AP 2023

По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова, в этом году вырастут цены на подакцизные товары и услуги ЖКХ. Также увеличатся тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным и автотранспортом.

Помимо этого, запланирован рост обязательных платежей и тарифов, индоссируемых на базовую величину.

В прошлом году по такой же схеме повышались цены на подакцизные табак и алкоголь, росла стоимость коммунальных услуг, перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. В том числе увеличилась плата за получение высшего образования.