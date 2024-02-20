Детдом снесут: стройка элитного ЖК началась в самом сердце Владивостока

Застройщик, выкупивший землю в районе Почтового переулка, 9а, во Владивостоке, приступил к демонтажу заброшенного детского дома. На его месте появится элитный жилой комплекс, который не должен нарушить облик исторического центра города, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
ЖК возведут совсем недалеко от Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького. Пока неизвестно, помешает ли шум посетителям культурного заведения, а также его сотрудникам. Сейчас идет только подготовка к застройке: корреспондент «КП» осмотрел место работ. Специалисты убирают мусор с территории и разбирают сгнившие доски, говорить о возможных неудобствах слишком рано.
Участок с кадастровым номером 25:28:010007:1959 площадью 4842 квадратных метров официально находится в собственности компании. Согласно данным ДОМ.РФ, на месте давно опустевшего детдома появятся два здания по девять этажей, в которых сделают 69 квартир и парковочную зону на 85 мест. Кстати, высотные башни здесь возводить нельзя: охранная зона окружающих территорию памятников архитектуры допускает высоту соседних объектов не более 25 метров.
Соседствовать будущий ЖК станет со зданием Владивостокского коммерческого училища 1913 года постройки на Суханова, 8. Именно его охранная зона и вносит многие ограничения в план работ. Пока что застройщик обещает, что трепетно отнесется к необходимым требованиям.
Отметим, что девелоперу принадлежат проекты ЖК «Маринист» и Novatoria. Новый ЖК будет называться LaPlace (ранее — «Почтовый квартал»). Примечательно, что на территории разместят четыре детские площадки. Другой информации пока не предоставлено.
Сдать объект собираются только в 2026 году, а вот выдавать ключи начнут ближе к октябрю 2027 года. Мнение жителей по поводу ЖК разнится. Некоторые обеспокоены за внешний вид исторического центра. Интернет-пользователи отмечают, что каким бы красивым ни был фасад здания, он уже не впишется в состоявшийся облик города.
Ранее «КП» писала о демонтаже конструкций парка «Фантазия» во Владивостоке. Там, напомним, тоже возведут новый жилой комплекс.