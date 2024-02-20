Детдом снесут: стройка элитного ЖК началась в самом сердце Владивостока

Сдать объект собираются только в 2026 году, а вот выдавать ключи начнут ближе к октябрю 2027 года. Мнение жителей по поводу ЖК разнится. Некоторые обеспокоены за внешний вид исторического центра. Интернет-пользователи отмечают, что каким бы красивым ни был фасад здания, он уже не впишется в состоявшийся облик города.