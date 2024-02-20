В Перми принудительно снесли 7 незаконных ларьков

Власти начали борьбу с самовольно установленными торговыми объектами. Ларьки в несогласованных местах нарушают правила благоустройства города: из-за них портятся газоны, перегораживаются тротуары, а вокруг образуются горы мусора. С 10 февраля по поручению главы города Эдуарда Соснина начался принудительных снос таких объектов.
Как отмечают в пресс-службе администрации Перми, большинство владельцев НТО самостоятельно убирают киоски, тем более, для этого выделяли срок. Однако есть и те, кого приходится заставлять. На данный момент демонтировано 52 ларька, из которых 7 снесли принудительно. Таковыми были НТО по адресам Гусарова, 7, Пихтовая, 37 и Лихвинская, 4.
Власти напоминают, что о фактах незаконной торговли жители могут сообщать в администрацию своего района и в территориальный отдел полиции. Помимо того, жильцам многоквартирных домов помогают избавиться от НТО, установленных на придомовой территории без согласия собственников.