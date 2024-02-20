В Перми принудительно снесли 7 незаконных ларьков

Как отмечают в пресс-службе администрации Перми, большинство владельцев НТО самостоятельно убирают киоски, тем более, для этого выделяли срок. Однако есть и те, кого приходится заставлять. На данный момент демонтировано 52 ларька, из которых 7 снесли принудительно. Таковыми были НТО по адресам Гусарова, 7, Пихтовая, 37 и Лихвинская, 4.