Загруженность дорог в зоне платных парковок в Петербурге за год упала на 47 процентов

Также платные парковки благоприятным образом сказались на средней скорости движения. Так, за прошлый год на дорогах общего пользования она увеличилась с 22,6 до 23,2 километра в час, а на магистральных улицах — с 24,6 до 25,3 километра в час. В обоих случаях рост составил более 2%. Стоит отметить, что учитывались только рабочие дни в промежуток с 8:00 до 20:00.