Загруженность дорог в зоне платных парковок в Петербурге за год упала на 47 процентов

В Петербурге подвели итоги влияния зоны платной парковки на дорожную обстановку. Оказалось, что за 2023 год на магистральных улицах загруженность упала более чем на 47,2%, а на дорогах общего пользования — на 35,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Также платные парковки благоприятным образом сказались на средней скорости движения. Так, за прошлый год на дорогах общего пользования она увеличилась с 22,6 до 23,2 километра в час, а на магистральных улицах — с 24,6 до 25,3 километра в час. В обоих случаях рост составил более 2%. Стоит отметить, что учитывались только рабочие дни в промежуток с 8:00 до 20:00.
— Средняя задержка в движении транспорта на магистральных улицах во всей зоне платной парковки по рабочим дням с 08.00 до 20.00 снизилась на 10,3%, а на дорогах общего пользования — почти на 6%, — добавили в пресс-службе.