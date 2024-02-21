«Атлас Бас» прокомментировал утечку данных пользователей

Инцидент с утечкой данных пользователей сервиса по продаже билетов на маршрутки и автобусы «Атлас Бас», о котором стало широко известно сегодня, произошел еще в августе 2023 года. Об этом Office Life рассказали представители сервиса. Сейчас же персональные данные клиентов надежно защищены, уверяют в «Атлас Бас».