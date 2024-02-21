«Атлас Бас» прокомментировал утечку данных пользователей

Инцидент с утечкой данных пользователей сервиса по продаже билетов на маршрутки и автобусы «Атлас Бас», о котором стало широко известно сегодня, произошел еще в августе 2023 года. Об этом Office Life рассказали представители сервиса. Сейчас же персональные данные клиентов надежно защищены, уверяют в «Атлас Бас».
В компании еще раз уточнили, что в Сеть попали номера телефонов клиентов и техническая информация о заказах. Утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей — они в безопасности.
К этому моменту, рассказали в «Атлас Бас», информационные системы сервиса уже получили необходимые аттестаты соответствия всем требованиям по защите информации.
Напомним, в Беларуси хотят ужесточить ответственность за утечку персональных данных для компаний.
С января в стране заработал реестр операторов персональных данных — чтобы обеспечить прозрачность информации о ресурсах и системах, через которые обрабатывается большой массив сведений о физлицах.