Теперь под контролем: в Приморье ведется государственное регулирование торговли

Депутаты Законодательного Собрания Приморья приняли краевой закон «О государственном регулировании торговой деятельности в Приморском крае».
Документ устанавливает общие принципы стратегии развития отрасли и полномочия региональных органов власти в данной области. Закон определяет методы государственного регулирования торговли, включая разработку региональной программы для поддержки хозяйствующих субъектов торговли.
Ознакомиться с Законом Приморского края от № 510-КЗ можно в «Приморской газете» № 09 (2151) на странице 53.
Законом определен полный перечень методов государственного регулирования торговой деятельности и определены основные формы содействия развитию торговли. Это — региональная программа развития торговли и инвестиционных проектов, организация и мероприятия, стимулирующие деловую активность хозяйствующих субъектов в сфере торговли.