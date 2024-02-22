В Крыму хотят составить список спекулянтов

В Крыму планируют составить список бизнесменов-спекулянтов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Спекулировать в непростое для экономики время считаю просто аморальным, — заявил руководитель региона.
Глава Крыма поручил в течение недели провести совещания с представителями торговых сетей. Там необходимо определить алгоритма действий по каждому социально значимому товару.
— По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов, — отметил Аксенов.
Напомним, в Крыму по 14 видам товаров, имеющим острое социальное значение, зафиксировали факты превышения до 68% надбавочной стоимости, а по некоторым — до 90%. Кроме того, были выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.