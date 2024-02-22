В Крыму хотят составить список спекулянтов

Напомним, в Крыму по 14 видам товаров, имеющим острое социальное значение, зафиксировали факты превышения до 68% надбавочной стоимости, а по некоторым — до 90%. Кроме того, были выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.