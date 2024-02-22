В Челябинской области на время праздников назначили дополнительные поезда

В выходные с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта мультимодальный маршрут до ГЛК «Солнечная долина» будет работать ежедневно. Из Челябинска поезд № 7001 будет отправляться в 8:45, а обратный рейс № 7002 из Миасса — в 17:18. Для любителей активного отдыха предусмотрены специальные цены на ски-пасс и аренду горнолыжного оборудования.
Также в субботу, 24 февраля, южноуральцы смогут отправиться в спортивный тур в ГЛК «Егоза» из Челябинска в Кыштым на пригородном поезде № 7005. В поездку включены катание, посещение терм «Пионер», питание и трансфер. Выехать каждый желающий может с челябинского железнодорожного вокзала в 6:39, а возвращение назначено на 21:56. Оформить тур можно в кассах пригородного вокзала города, стоимость составляет 4 144 рубля.
Кроме того, на 21 и 22 февраля, 6 и 7 марта назначили дополнительные дни курсирования пригородных поездов № 7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург (отправление в 13:38) и обратного маршрута № 7028/7008 (отправление в 11:10).
Из Челябинска в Магнитогорск назначили дополнительный электропоезд «Ласточка» № 7905 на 22 февраля и 7 марта (отправление в 12:35). А обратно в областной центр отправится поезд № 7906 (отправление в 11:30). В праздничные дни 23 февраля и 8 марта поезда из Полетаево-1 в Челябинск отменены.