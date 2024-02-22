В Челябинской области на время праздников назначили дополнительные поезда

В выходные с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта мультимодальный маршрут до ГЛК «Солнечная долина» будет работать ежедневно. Из Челябинска поезд № 7001 будет отправляться в 8:45, а обратный рейс № 7002 из Миасса — в 17:18. Для любителей активного отдыха предусмотрены специальные цены на ски-пасс и аренду горнолыжного оборудования.