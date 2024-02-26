Повышение зарплат в 2024 году: кому и на сколько увеличат

«В 2024 году роста зарплат стоит ожидать работникам торговли, строительства, ВПК и госслужащим. По отдельным позициям он может вырасти на 20—30%. Это произойдет из-за поправок к ТК РФ об оплате сверхурочных, принятых Госдумой на прошлой неделе в первом чтении», — изучил «Коммерсант», как повлияют изменения на доходы части россиян.