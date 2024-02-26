О проблемах известного застройщика Астаны рассказал аким

По его словам, часть своих объектов стройкомпания возводила на земельных участках, которые были неправильно оформлены.
«Часть участков не выкуплена, имеются другие собственники. Сегодня вместе с ними мы уговариваем этих владельцев дачных участков, гаражей продать ему, где-то ускоренно оформить. Эту работу акимат проводит постоянно. Если бы мы этим не занимались, сроки строительства этих домов растянулись бы ещё на лет пять», — отметил Женис Касымбек на отчётной встрече с жителями района «Сарыарка»..
Он заверил, что все возводимые G-Park жилые комплексы будут «достроены однозначно» и многие из них завершены на 70−90%. Компания большая, объекты строительства уже на стадии 70−80−90% многие..
«Они достроят. Семь объектов — май-июнь. И дальше уже нагрузка будет меньше, потому что количество объектов снижается. Ещё раз повторяю: пока все объекты до последнего не сдадут, новых объектов компания в городе строить не будет», — заявил аким..