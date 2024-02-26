О проблемах известного застройщика Астаны рассказал аким

«Часть участков не выкуплена, имеются другие собственники. Сегодня вместе с ними мы уговариваем этих владельцев дачных участков, гаражей продать ему, где-то ускоренно оформить. Эту работу акимат проводит постоянно. Если бы мы этим не занимались, сроки строительства этих домов растянулись бы ещё на лет пять», — отметил Женис Касымбек на отчётной встрече с жителями района «Сарыарка»..