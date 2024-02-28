Чиновники области Улытау оштрафованы на Т1,5 млн

«Прокуратурой области Улытау по фактам невыполнения законных требований прокурора, неуведомления прокурора и непринятия мер к устранению нарушений закона, указанных в актах прокурорского надзора, возбуждены 12 дел об административном правонарушении по статьям 664, 665, 666», — сообщили прокуроры.
Закон нарушили два заместителя акима области Улытау, аким города Жезказган, и.о. акима Улытауского района, заместители акима городов Жезказган и Сатпаев, руководители управлений образования и здравоохранения, а также и.о. руководителя департамента государственных доходов по области Улытау.
Виновными лицами оплачены административные штрафы на общую сумму Т1,5 млн.