В парке Волгограда сделают ярмарку местных производителей

В Волгограде в марте откроется новая ярмарка местных товаропроизводителей. Ее сделают в ЦПКиО. Работать ярмарка будет круглый год. Откроют торговые ряды на главной пешеходной аллее 16 марта. Там будут работать 20 павильонов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе парка.
— Ярмарка будет работать каждые выходные круглый год. В планах парка проводить тематические ярмарки, например, сырные или колбасные, и праздничные ярмарки к Новому году и Рождеству, ко Дню города и другим праздникам, — отметил директор парка Андрей Еркин.
Уточняется, что местные товаропроизводители смогут реализовывать продукцию в разных категориях: товары для дома ручной работы, одежда из натуральных тканей, украшения ручной работы, мыловарение, кожаные аксессуары, натуральная косметика ручной работы, керамика и многое другое. Также будут работать точки общественного питания.