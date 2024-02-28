В парке Волгограда сделают ярмарку местных производителей

В Волгограде в марте откроется новая ярмарка местных товаропроизводителей. Ее сделают в ЦПКиО. Работать ярмарка будет круглый год. Откроют торговые ряды на главной пешеходной аллее 16 марта. Там будут работать 20 павильонов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе парка.