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Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и понизил курс евро на 29 февраля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 29 февраля, четверг, последний день зимы 2024.
Источник: Комсомольская правда

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 29 февраля, четверг, последний день зимы 2024, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2391 рубля, 1 евро — 3,4987 BYN, 100 российских рублей — 3,5168 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 28 февраля, среду, составляли: 1 доллар США равен 3,2330 рубля, 1 евро — 3,5075 BYN, 100 российских рублей — 3,5121 белорусского рубля. Так, Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и понизил курс евро, подрос, вместе с тем, и российский рубль.

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