В своем ежегодном послании президент России Владимир Путин поручил предоставить схему финансирования этого проекта. При этом он отметил, что трасса Джубга-Сочи представляет собой сложный и капиталоемкий проект, который включает в себя множество тоннелей и мостов.
Ожидается, что новая трасса значительно сократит время в пути автомобилистам до Сочи. Если сейчас поездка через серпантин занимает от 7 до 11 часов, то в будущем это расстояние можно будет преодолеть за 1,5−2 часа. Кроме того, строительство этой трассы существенно снизит аварийность и смертность на дорогах.
Предполагается, что проезд по новой трассе будет платным. По предварительным оценкам, стоимость строительства объекта составит около 1,5 трлн рублей.
Названы сроки запуска новой платной трассы Джубга — Сочи
Строительство трассы Джубга-Сочи планируется завершить к концу 2029 года, по сообщению вице-премьера Марата Хуснуллина. Он подтвердил, что этот срок является реалистичным для полноценного ввода дороги в эксплуатацию.
В своем ежегодном послании президент России Владимир Путин поручил предоставить схему финансирования этого проекта. При этом он отметил, что трасса Джубга-Сочи представляет собой сложный и капиталоемкий проект, который включает в себя множество тоннелей и мостов.