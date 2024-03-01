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После вмешательства приставов в Хабаровском крае отремонтировали ТЭЦ

После вмешательства приставов в Хабаровском крае отремонтировали ТЭЦРанее суд обязал администрацию поселка провести ремонт ТЭЦ, работы выполнены в срок не были.
Источник: УФССП РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

После вмешательства приставов в селе Ульчского района отремонтировали ТЭЦ, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приставам поступил исполнительный документ в отношении местной администраций, ее обязали провести капитальный ремонт оборудования ТЭЦ, однако работы проведены не были.

Тогда пристав вынес постановление о запрете на регистрацию транспортных средств, а также предупредил представителя администрации о возможной административной, а впоследствии и уголовной ответственности за неисполнение решения.

Также администрации был выписан исполнительский сбор — 50 тысяч рублей.

В настоящий момент на ТЭЦ провели все необходимые работы.

энергетика