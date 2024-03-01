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Где и когда выберут территории для благоустройства в Волгограде и области?

В проводившихся минувшей зимой отборах около 85 тысяч человек назвали 28 общественных пространств.
Источник: РИА "Новости"

Выбрать территории, которые благоустроят в первую очередь, могут жители городов Волгоградской области. Проголосовать приглашают население старше 14 лет. Помогать им будут с 15 по 17 марта волонтеры городской среды.

В отборах, которые проводились минувшей зимой, участвовали около 85 тысяч человек. Они назвали 28 общественных пространств:

Волгоград:

  • прогулочный маршрут по ул. Академической до берега Волги;
  • ул. Мира в Центральном районе;
  • парковая зона по ул. 40 лет ВЛКСМ у стадиона «Темп»;
  • сквер им. Руднева в Кировском районе;
  • прилегающая к загсу зона на пр. Университетском в Советском районе;
  • парк героев-летчиков в Дзержинском районе;
  • парк Победа на пр. Ленина между улицами Возрождения и 39-й Гвардейской;
  • общественное пространство на станции СТ «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе.

Волжский:

  • территория санитарно-защитной зоны вдоль ул. Пушкина в 22 мкр;
  • трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева;
  • пространство по ул. Мира у городской детской поликлиники № 2 и магазина «Техномаркет».

Камышин:

  • зона перед Центральной городской библиотекой по ул. Пролетарской, 6;
  • аллея вдоль дома № 13 в 6 мкр.;
  • пешеходная зона по ул. Молодежной.

Урюпинск:

  • пешеходные аллеи на пер. Попова в границах улиц 50 лет Победы и Песчаной;
  • на ул. Чапаева между ул. Гагарина и пер. Попова;
  • на ул. Октябрьская от ул. Гагарина до пр. Ленина.

Калач-на-Дону:

  • общественное пространство по ул. Чекмарева от Октябрьской в сторону Кирова;
  • зона по ул. Революционная — ул. Советская между улицами Краснознаменской и Октябрьской;
  • территория по ул. Октябрьская от ул. Волгоградская в сторону «Старого Калача» по нечетной стороне.

Фролово:

  • общественное пространство на ул. Орджоникидзе между улицами 40 лет Октября и Строителей;
  • на ул. Московская от ул. Комсомольская до ул. Пролетарская.

Михайловка:

  • территория по проезду Тосовский между улицами Обороны и 2-й Краснознаменской;
  • пространство на пересечении ул. Коммуны от Гоголя и Карла Маркса) и ул. Карла Маркса от Коммуны до школы № 2.

Котельниково:

  • пешеходная зона по ул. Гришина от Ломоносова до Чкалова;
  • прибрежная зона на реке Аксай Курмоярский в конце ул. Родина.

Котово:

  • общественная территория на ул. Школьная от аптеки «Волгофарм» до здания Котовского ЦСОН;
  • общественная территория на ул. Синельникова между СУ-5, школой № 6 и детсадом № 3.

Ознакомиться с дизайн-проектами общественных пространств можно будет на платформе 34.gorodsreda.ru после завершения модерации. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

СПРАВКА.

Волгоградская область — активный участник нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года приведены в порядок почти 700 внутридворовых и общественных территорий. Задача по комплексному благоустройству населённых пунктов региона поставлена губернатором Андреем Бочаровым. 29 февраля в оглашении послания Федеральному собранию глава государства заявил о продлении федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года с выделением субъектам 360 млрд руб. финансирования.

ЖКХ