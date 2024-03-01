Где и когда выберут территории для благоустройства в Волгограде и области?

Волгоградская область — активный участник нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года приведены в порядок почти 700 внутридворовых и общественных территорий. Задача по комплексному благоустройству населённых пунктов региона поставлена губернатором Андреем Бочаровым. 29 февраля в оглашении послания Федеральному собранию глава государства заявил о продлении федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года с выделением субъектам 360 млрд руб. финансирования.