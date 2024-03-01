Где и когда выберут территории для благоустройства в Волгограде и области?

Выбрать территории, которые благоустроят в первую очередь, могут жители городов Волгоградской области. Проголосовать приглашают население старше 14 лет. Помогать им будут с 15 по 17 марта волонтеры городской среды.
В отборах, которые проводились минувшей зимой, участвовали около 85 тысяч человек. Они назвали 28 общественных пространств:
Волгоград:
- прогулочный маршрут по ул. Академической до берега Волги;
- ул. Мира в Центральном районе;
- парковая зона по ул. 40 лет ВЛКСМ у стадиона «Темп»;
- сквер им. Руднева в Кировском районе;
- прилегающая к загсу зона на пр. Университетском в Советском районе;
- парк героев-летчиков в Дзержинском районе;
- парк Победа на пр. Ленина между улицами Возрождения и 39-й Гвардейской;
- общественное пространство на станции СТ «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе.
Волжский:
- территория санитарно-защитной зоны вдоль ул. Пушкина в 22 мкр;
- трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева;
- пространство по ул. Мира у городской детской поликлиники № 2 и магазина «Техномаркет».
Камышин:
- зона перед Центральной городской библиотекой по ул. Пролетарской, 6;
- аллея вдоль дома № 13 в 6 мкр.;
- пешеходная зона по ул. Молодежной.
Урюпинск:
- пешеходные аллеи на пер. Попова в границах улиц 50 лет Победы и Песчаной;
- на ул. Чапаева между ул. Гагарина и пер. Попова;
- на ул. Октябрьская от ул. Гагарина до пр. Ленина.
Калач-на-Дону:
- общественное пространство по ул. Чекмарева от Октябрьской в сторону Кирова;
- зона по ул. Революционная — ул. Советская между улицами Краснознаменской и Октябрьской;
- территория по ул. Октябрьская от ул. Волгоградская в сторону «Старого Калача» по нечетной стороне.
Фролово:
- общественное пространство на ул. Орджоникидзе между улицами 40 лет Октября и Строителей;
- на ул. Московская от ул. Комсомольская до ул. Пролетарская.
Михайловка:
- территория по проезду Тосовский между улицами Обороны и 2-й Краснознаменской;
- пространство на пересечении ул. Коммуны от Гоголя и Карла Маркса) и ул. Карла Маркса от Коммуны до школы № 2.
Котельниково:
- пешеходная зона по ул. Гришина от Ломоносова до Чкалова;
- прибрежная зона на реке Аксай Курмоярский в конце ул. Родина.
Котово:
- общественная территория на ул. Школьная от аптеки «Волгофарм» до здания Котовского ЦСОН;
- общественная территория на ул. Синельникова между СУ-5, школой № 6 и детсадом № 3.
Ознакомиться с дизайн-проектами общественных пространств можно будет на платформе 34.gorodsreda.ru после завершения модерации. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
СПРАВКА.
Волгоградская область — активный участник нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года приведены в порядок почти 700 внутридворовых и общественных территорий. Задача по комплексному благоустройству населённых пунктов региона поставлена губернатором Андреем Бочаровым. 29 февраля в оглашении послания Федеральному собранию глава государства заявил о продлении федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года с выделением субъектам 360 млрд руб. финансирования.