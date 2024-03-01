Мэрия Екатеринбурга отправила на доработку проект застройки Широкой Речки

В Екатеринбурга проект застройки Широкой Речки был отклонен и отправлен на доработку. Компании «Планикс» предстоит внести изменения в проект жилого района. Информация об этом размещена на официальном портале Екатеринбурга.
— Отклонить проект о внесении изменений в проект планировки территории жилого района Широкая Речка и направить его на доработку, — говорится в постановлении, подписанном мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым.
Департаменту архитектуры необходимо будет снова рассмотреть проект после того, как «Производственно-коммерческая фирма “Палникс” внесет в него изменения.