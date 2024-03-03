Ещё один белорусский город хотят перевести на электротранспорт

«Сейчас реализуются два пилотных проекта в Шклове и Жодино. Но уже готовится еще один. Согласуем, какой это будет город — с численностью населения до 100 тыс. Под это уже заложен определенный денежный ресурс», — цитирует Пархомчика БелТА.
По его словам, приступить к реализации проекта планируется в текущем году.
«Мы распределили двух производителей по разным городам, чтобы убедиться, чья конструкторская идея и модель более экономична в эксплуатации. Сейчас будем проводить сравнительный анализ. На основании этого будем принимать соответствующие решения», — пояснил вице-премьер.
Напомним, весь городской общественный транспорт Жодино и Шклова будет заменен на электрический. Проект намерены реализовать к концу 2026 года.