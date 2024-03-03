Ещё один белорусский город хотят перевести на электротранспорт

«Сейчас реализуются два пилотных проекта в Шклове и Жодино. Но уже готовится еще один. Согласуем, какой это будет город — с численностью населения до 100 тыс. Под это уже заложен определенный денежный ресурс», — цитирует Пархомчика БелТА.