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Ещё один белорусский город хотят перевести на электротранспорт

По словам вице-премьера Петра Пархомчика, это будет город с населением до 100 тысяч человек.
Источник: Смартпресс

«Сейчас реализуются два пилотных проекта в Шклове и Жодино. Но уже готовится еще один. Согласуем, какой это будет город — с численностью населения до 100 тыс. Под это уже заложен определенный денежный ресурс», — цитирует Пархомчика БелТА.

По его словам, приступить к реализации проекта планируется в текущем году.

«Мы распределили двух производителей по разным городам, чтобы убедиться, чья конструкторская идея и модель более экономична в эксплуатации. Сейчас будем проводить сравнительный анализ. На основании этого будем принимать соответствующие решения», — пояснил вице-премьер.

Напомним, весь городской общественный транспорт Жодино и Шклова будет заменен на электрический. Проект намерены реализовать к концу 2026 года.