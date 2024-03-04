В Академгородке продали участок под застройку за 420 млн рублей

Новосибирское ООО «ГРИН АП» выиграло торги по покупке участка в районе улицы Российской и проспекта Строителей в Академгородке. Его площадь 1,15 га, стоимость лота составила 420 млн рублей (начальная цена 66 млн рублей). На этом месте планируется строительство административных зданий, офисов и бизнес-центров, следует из данных портала «ДОМ.РФ».