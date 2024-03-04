Достижения Иркутской области представили делегации правительства Йемена

Гости посетили экспозиционный стенд Приангарья на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
«Иркутская область — опорная для страны территория, это пятый по площади регион России. Входит в первую десятку по объему экспорта. Регион обладает мощным промышленным потенциалом, здесь производят 38% российского алюминия, 28% изделий из полимеров, 26% целлюлозы. В ближайшее время будем увеличивать объемы производства химической продукции, изделий из алюминия, осветительного оборудования и многого другого», — сообщил Роман Колесов, встречая гостей.
Первый заместитель Губернатора подчеркнул: Иркутская область уверенно наращивает контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, странами СНГ. Сегодня более 80% торгового оборота Иркутской области занимают экспортные поставки. Основными партнерами региона среди стран дальнего зарубежья традиционно остаются Китай, Республика Корея, Япония, Монголия и Индия. Из стран ближнего зарубежья основные поставки продукции на экспорт осуществляются в Узбекистан, Казахстан, Белоруссию.
Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак тепло отозвался о Международной выставке-форуме «Россия».
«Культура разных народов, разная история — все собрано вместе. Это дает возможность представить, насколько многогранен образ России. Мы также можем заглянуть в будущее этой страны, потому что я видел, как пылко подрастающее поколение гордится своей историей. Они строят большие планы на будущее. Спасибо, желаю всего наилучшего, очень надеюсь, что в будущем между Россией и Йеменом будет сотрудничество в рамках такой выставки», — сказал Ахмед Аввад бен Мубарак.