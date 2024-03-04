Достижения Иркутской области представили делегации правительства Йемена

«Культура разных народов, разная история — все собрано вместе. Это дает возможность представить, насколько многогранен образ России. Мы также можем заглянуть в будущее этой страны, потому что я видел, как пылко подрастающее поколение гордится своей историей. Они строят большие планы на будущее. Спасибо, желаю всего наилучшего, очень надеюсь, что в будущем между Россией и Йеменом будет сотрудничество в рамках такой выставки», — сказал Ахмед Аввад бен Мубарак.