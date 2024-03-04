Собянин доложил Путину о рекордном росте промышленности и инвестиций в Москве

«Инвестиции, если посмотреть, что с ними происходит, хоть в разные годы по-разному, но если взять более крупные периоды, трехлетние, например, с 2009 по 2011 годы, то у нас объем инвестиций вырос», — заявил мэр Москвы.
Так, по его словам, объем вложений увеличился с 2 до 17 триллионов рублей. Как он утверждает, даже в сопоставимых ценах такой рост в 3,7 раза больше, чем в предыдущие периоды.
«Это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается, и объекты интеллектуальной собственности», — уточнил Собянин.
Кроме того, мэр Москвы сообщил, что бюджет города развивается. При этом Собянин также отметил вклад жителей столицы, которые «активно работают и не теряют оптимизма».