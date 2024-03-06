В Ростовской области запустили новый тракторный завод

Предприятие будет заниматься выпуском современных тракторов различной мощности и дорожно-строительной техники до пяти тысяч единиц в год. Завод откроет больше тысячи новых рабочих мест. Предприятие полностью укомплектовано необходимым оборудованием для проведения работ по гибки и сварке металла, сборке машин и механической обработки.