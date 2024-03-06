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Трамваи могут возродить во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта, ФедералПресс. Трамваи вновь могут начать курсировать по Владивостоку. С предложением о возрождении еще одного общественного транспорта обратился к властям региона председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Источник: РИА "Новости"

«Вполне возможно, потребуется возрождение трамвайной возможности перемещения пассажиров. Возрождение, потому что многие трамвайные пути были разобраны», — передает слова Шувалова ТАСС.

В настоящее время во Владивостоке действует единственная трамвайная линия, которая соединяет отдаленные спальные районы с одним из главных транспортных узлов города. Остальные проложенные в советское время трамвайные пути были демонтированы.

Игорь Шувалов добавил, что трамваи во Владивостоке всегда были популярны среди местных жителей и будут популярны и сейчас с точки зрения экономики и развития компетенций.

Напомним, во Владивостоке начали работать автолавки с тюльпанами. Приобрести цветы в преддверии праздника можно по 25 адресам.