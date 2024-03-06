Трамваи могут возродить во Владивостоке

«Вполне возможно, потребуется возрождение трамвайной возможности перемещения пассажиров. Возрождение, потому что многие трамвайные пути были разобраны», — передает слова Шувалова ТАСС.
В настоящее время во Владивостоке действует единственная трамвайная линия, которая соединяет отдаленные спальные районы с одним из главных транспортных узлов города. Остальные проложенные в советское время трамвайные пути были демонтированы.
Игорь Шувалов добавил, что трамваи во Владивостоке всегда были популярны среди местных жителей и будут популярны и сейчас с точки зрения экономики и развития компетенций.
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