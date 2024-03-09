Польша приняла резолюцию о запрете на ввоз продуктов из Беларуси

Эмбарго на ввоз продуктов из Беларуси и России приняла Польша, пишет РИА Новости. Отмечается, что на заседании сейма Польши 8 марта все фракции парламента поддержали соответствующую резолюцию, которая призывает Еврокомиссию наложить эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Беларуси и России.
В Польше считают, что за счет импорта сельскохозпродукции белорусские и российские производители и торговцы, а также бюджеты двух стран продолжают получать огромные доходы. И это прямо или косвенно способствует укреплению России и поддерживающей ее Беларуси в свете украинского конфликта. Прекращение торговли с Минском и Москвой польские власти назвали «моральной обязанностью».