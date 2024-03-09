Польша приняла резолюцию о запрете на ввоз продуктов из Беларуси

В Польше считают, что за счет импорта сельскохозпродукции белорусские и российские производители и торговцы, а также бюджеты двух стран продолжают получать огромные доходы. И это прямо или косвенно способствует укреплению России и поддерживающей ее Беларуси в свете украинского конфликта. Прекращение торговли с Минском и Москвой польские власти назвали «моральной обязанностью».