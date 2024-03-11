В Омске снова откроют аукцион по интеграции метро

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов рассказал о перспективах строительства метро. Он сообщил, что в региональном правительстве подготовили документы к новому аукциону по интеграции существующих линий. Начальная стоимость контракта составит около 200 млн рублей. Омские власти уже подали заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Такую информацию сообщает «Омск-информ».
«Подали заявку на инфраструктурный кредит. Отправили её вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. А он — на рассмотрение президенту. Теперь ждём положительного решения от главы страны. Скорее всего, этот кредит мы получим. Но в любом случае строительство метро — это прерогатива правительства РФ, и решение остаётся за ними», — рассказал Динар Курманов.
Напомним, что в октябре 2023 года аукцион по интеграции недостроенных объектов метро в транспортную инфраструктуру Омска пришлось приостановить из-за жалобы компании «Мостовик». На федеральный кредит в городе построят метротрам.
Ранее сообщалось, что охрану омского метрополитена усилили. Теперь за порядком будет следить частная фирма «Асгард». Она будет охранять недостроенные станции «Кристалл» и «Заречная» за 10 млн рублей.