В Омске снова откроют аукцион по интеграции метро

«Подали заявку на инфраструктурный кредит. Отправили её вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. А он — на рассмотрение президенту. Теперь ждём положительного решения от главы страны. Скорее всего, этот кредит мы получим. Но в любом случае строительство метро — это прерогатива правительства РФ, и решение остаётся за ними», — рассказал Динар Курманов.