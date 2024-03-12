В Волгограде стали известны вакансии с зарплатой от 150 тысяч рублей

В Волгограде в начале весны самую большую зарплату предлагают водителю-экспедитору (категории С, Е). Компания, занимающаяся грузоперевозками, готова платить специалистам от 150 до 180 тыс. рублей.
150 тыс. рублей в месяц будет получать хирург-флеболог. Врача ищут в клинике лазерной хирургии, выяснили сотрудники портала SuperJob. А предприятие, специализирующееся на выпуске полиграфической продукции и упаковки, ищет директора. Кандидату предлагают 120 тыс. рублей.
От 100 до 150 тыс. рублей заплатят инженеру по наладке и испытаниям электрооборудования РЗА (релейная защита и автоматика). Компания рассмотрит предложения специалистов с опытом работы от 1 года. В списке самых высокооплачиваемых оказалась и вакансия менеджера по логистике. Его зарплата составит от 100 тыс. рублей.
Ситуация на рынке труда Волгограда схожа с тенденциями в целом по стране. В марте самые большие зарплаты предлагают не только в городе-герое на Волге, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.