В Волгограде стали известны вакансии с зарплатой от 150 тысяч рублей

От 100 до 150 тыс. рублей заплатят инженеру по наладке и испытаниям электрооборудования РЗА (релейная защита и автоматика). Компания рассмотрит предложения специалистов с опытом работы от 1 года. В списке самых высокооплачиваемых оказалась и вакансия менеджера по логистике. Его зарплата составит от 100 тыс. рублей.