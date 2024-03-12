Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и Подмосковья

К 2030 году жителям будет еще удобнее подъезжать к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) и метро. Улучшится сеть перехватывающих парковок — за шесть лет обустроят больше 150 тысяч мест в Москве и области. Кроме того, планируется интеграция 39 станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений в тарифную зону МЦД, включая бесплатные пересадки.