Минусинск получит 110 млн рублей на подключение частных домов на экологичное отопление

Этой суммы хватит на то, чтобы от 220 до 730 домовладений стали более экологичными. Точное количество будет зависеть от выбора вида отопления. Это могут быть пеллетные горелки, автоматизированные котлы или газгольдеры. В минэкологии подчеркнули, что реализация этих мероприятий позволит снизить валовый объем выбросов до 700 тонн.