Минусинск получит 110 млн рублей на подключение частных домов на экологичное отопление

Это решение приняло правительство региона на очередном заседании. Как пояснил министр экологии Владимир Часовитин, средства выделены из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».
Этой суммы хватит на то, чтобы от 220 до 730 домовладений стали более экологичными. Точное количество будет зависеть от выбора вида отопления. Это могут быть пеллетные горелки, автоматизированные котлы или газгольдеры. В минэкологии подчеркнули, что реализация этих мероприятий позволит снизить валовый объем выбросов до 700 тонн.
«В Минусинске выбросы печного отопления частного сектора составляют порядка 60 процента. Поэтому приоритетная задача — перевести домовладения с угля на более экологичные варианты теплоснабжения. Это только первый этап работы. Приняты беспрецедентные меры — свыше 100 млн рублей выделено из краевого бюджета. Затем планируем привлечь федеральные средства в рамках федерального проекта “Чистый воздух” нацпроекта “Экология”», — отметил Владимир Часовитин.
Общее финансирование госпрограммы на 2024−2026 годы увеличилось на 1,2 млрд рублей и составило 5,5 млрд рублей краевого и федерального бюджетов. Среди прочего, средства направят на перевод частного сектора на более экологичные виды отопления в Красноярске, расчистку реки Амбарной, расширение сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха.