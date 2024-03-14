Глава Башкирии дал старт строительству в Уфе радиоэлектронного технопарка

«Мы все понимаем, что беспилотная авиация — это будущее. Необязательно военное, но и гражданское. В стране сейчас формируется спрос на гражданское потребление беспилотных летательных аппаратов. У нас в республике уже есть фрагменты его производства. Но надо переходить на серьёзную научную базу и серийное производство беспилотных летательных аппаратов. Здесь будет серийная сборка беспилотных летательных аппаратов. Но это всего лишь часть большой работы, горизонт которой мы определили до 2030 года. Здесь будет сформирован кластер не только беспилотных летательных аппаратов, но и радиоэлектроники. Сегодня мы в республике открываем новую страницу развития промышленности. Уже в сентябре здесь должны стоять два производственных помещения по пять тысяч квадратных метров», — отметил Радий Хабиров.