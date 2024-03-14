Глава Башкирии дал старт строительству в Уфе радиоэлектронного технопарка

В нем будет организован полный цикл производства высокотехнологичной и инновационной продукции: беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их комплектующие, печатная электроника: сенсоры, платы, датчики. Объем инвестиций в проект составит 1,2 млрд рублей, 504 млн из них покроет субсидия из федеральной казны.
Технопарк в сфере электронной промышленности появится на улице Рубежной в Кировском районе города на участке 30 тыс. кв. м. Потенциальными резидентами выступят компании из Уфы, Минска и Санкт-Петербурга, с ними уже заключены соответствующие соглашения. К 2030 году власти республики ожидают создания в технопарке 370 рабочих мест, а валовой выпуск продукции радиоэлектронной промышленности превысит 3,6 млрд рублей.
Генеральный директор управляющей компании нового технопарка Рустэм Давлетов рассказал, что якорными резидентами являются компания «Астраком», специализирующаяся на производстве систем связи, и ГУП «Центр информационно-коммуникационных технологий РБ».
«Мы все понимаем, что беспилотная авиация — это будущее. Необязательно военное, но и гражданское. В стране сейчас формируется спрос на гражданское потребление беспилотных летательных аппаратов. У нас в республике уже есть фрагменты его производства. Но надо переходить на серьёзную научную базу и серийное производство беспилотных летательных аппаратов. Здесь будет серийная сборка беспилотных летательных аппаратов. Но это всего лишь часть большой работы, горизонт которой мы определили до 2030 года. Здесь будет сформирован кластер не только беспилотных летательных аппаратов, но и радиоэлектроники. Сегодня мы в республике открываем новую страницу развития промышленности. Уже в сентябре здесь должны стоять два производственных помещения по пять тысяч квадратных метров», — отметил Радий Хабиров.
Также прорабатывается вопрос создания в 2025 году научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. В нем будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, подготовка и обучение профильных кадров, разработка технологий для производства новых образцов техники, усовершенствование технологий производства существующих образцов БПЛА.
Второй этап — создание дизайн-центра печатной микроэлектроники. Предполагается, что он станет основой развития новейшей отрасли электронной промышленности. Дизайн-центр будет обеспечивать процесс создания новой продукции от разработки материалов и топологии компонентов до производства серийной партии продукции. Собственная опытно-промышленная линия позволит вывести дизайн-центр на самоокупаемость. Запуск второго этапа запланирован на 2028 год.