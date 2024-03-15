Ангренская ТЭС заплатит более полумиллиарда сумов в качестве компенсации ущерба природе за предыдущие годы

Инспекторы Ташкентского областного управления Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата посетили с проверкой Ангренскую ТЭС.
В ходе проверки экологи взяли пробы из источников выбросов предприятия и изучили их состав.
Анализы показали превышение оксида углерода в 4,3 раза, оксид азота — в 7,6 раза в одном источнике, также оксида азота оказалось в 15,2 раза выше нормы в другом источнике.
Предприятию рассчитали штраф за превышение норматива выбросов в атмосферу, в частности, за 2022 и 2023 годы. В итоге Ангренская ТЭС заплатит компенсацию в размере 533,6 миллиона сумов.
Сообщается также, что один из сотрудников ТЭС препятствовал расследованию. В отношении него составили протокол в соответствии со статьей 197−6 (воспрепятствование законной деятельности экоинспектора, а также невыполнение его предписаний) Кодекса об административной ответственности.
Документы готовятся для передачи в суд.