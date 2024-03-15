Ангренская ТЭС заплатит более полумиллиарда сумов в качестве компенсации ущерба природе за предыдущие годы

Сообщается также, что один из сотрудников ТЭС препятствовал расследованию. В отношении него составили протокол в соответствии со статьей 197−6 (воспрепятствование законной деятельности экоинспектора, а также невыполнение его предписаний) Кодекса об административной ответственности.