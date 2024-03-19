Школьное питание в Нижнем Новгороде подорожало на 6,5%

Напомним, в этом учебном году в школьном меню юных нижегородцев появилось девять новых блюд. В столовых подают рагу из говядины, соте из индейки с овощами, жаркое с индейкой, пудинг «Лакомка’из сыра рикотта, биточки “Школьные”, борщ “Нижегородский”, рисовую запеканку с творогом, разные виды горячих бутербродов.