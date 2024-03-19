Школьное питание в Нижнем Новгороде подорожало на 6,5%

Питание в школах Нижнего Новгорода подорожало на 6,5% в 2023 году. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Дирекция по организации питания» Елена Корнева на заседании постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 18 марта.
Стоимость завтрака в прошлом году составляла 85,20 рубля, обеда — 102,24 рубля. Бесплатным питанием было обеспечено более 52 тысяч учеников начальных классов, а также пять тысяч льготников.
Как рассказала Елена Корнева, в структуру дирекции входят 158 школьных пищеблоков, мясной и горячий цеха, пекарня и логистический центр. Меню составляется на две недели и является цикличным.
— Бесперебойное питание в школьных столовых обеспечивается благодаря «доготовочному» принципу, при котором основой производства блюд являются мясные полуфабрикаты, булочные изделия и очищенные овощи. Всего за время работы дирекции введено более 50 видов наборов блюд.
Напомним, в этом учебном году в школьном меню юных нижегородцев появилось девять новых блюд. В столовых подают рагу из говядины, соте из индейки с овощами, жаркое с индейкой, пудинг «Лакомка’из сыра рикотта, биточки “Школьные”, борщ “Нижегородский”, рисовую запеканку с творогом, разные виды горячих бутербродов.