Самарским больницам передали ключи от 40 новых неотложек

В Самарской области автопарк больниц увеличился на 40 легковых автомобилей «Лада Гранта». Ключи от новых машин для медицинских учреждений передал глава региона Дмитрий Азаров.
Новые машины поступят в Тольятти, Жигулевск, Богатовский, Большеглушицкий, Борский, Исаклинский, Кинельский, Красноярский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Пестравский и другие районы региона. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в этом году в губернию планируют поставить 97 автомобилей для оказания неотложной помощи.
«Очень важно, что за последние годы мы полностью обновили парк скорой медицинской помощи. Рад тому, что и по неотложной помощи мы полностью обновили автопарк, более того, мы практически более чем в полтора раза его увеличили».
Обновление и расширение автопарка неотложной помощи помогает улучшить оперативность и качество предоставления медуслуг. Всего с 2018 по 2023 годы в губернию поставили 242 автомобиля скорой помощи и 576 машин для оказания неотложной помощи.