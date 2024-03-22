За год зарплата свердловских таксистов увеличилась на 11%

В Свердловской области в 2023 году было опубликовано более 470 вакансий для таксистов. Это на 16% превышает показатели 2022 года. Примечательно, что в стране рост количества вакансий в 2023 году по отношению к 2022 году составил 21%. К таким выводам пришли аналитики сервиса hh.ru.