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За год зарплата свердловских таксистов увеличилась на 11%

В Свердловской области выросло количество вакансий водителей такси.

В Свердловской области в 2023 году было опубликовано более 470 вакансий для таксистов. Это на 16% превышает показатели 2022 года. Примечательно, что в стране рост количества вакансий в 2023 году по отношению к 2022 году составил 21%. К таким выводам пришли аналитики сервиса hh.ru.

На Среднем Урале зарплата таксистов выросла в 2023 году в сравнении с 2022 годом на 11% и достигла 89 100 рублей. При этом по стране средний ежемесячный заработок за тот же период вырос на 23%, до 107 300 рублей.

— Требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в розничный бизнес. Добавим, что водитель — одна из низкоконкурентных специализаций. В феврале на одну вакансию в Свердловской области приходилось чуть больше трех резюме, — добавили в пресс-службе сервиса.