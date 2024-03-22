В Новосибирске начнут ремонтировать Димитровский мост с 1 апреля

Об этом рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии — начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.
Ремонтные работы запланированы на два года: в 2024-м приведут в порядок одну половину моста, в следующем году — вторую.
По словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, пробки на переправе неизбежны, но откладывать ремонт нельзя — состояние моста уже аварийное, сообщает Прецедент.
Ранее МК в Новосибирске писал, что специалисты намерены завершить ремонт Октябрьского моста в ноябре.