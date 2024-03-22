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В Новосибирске начнут ремонтировать Димитровский мост с 1 апреля

Сооружение находится в аварийном состоянии.

Источник: Сиб.фм

Об этом рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии — начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

Ремонтные работы запланированы на два года: в 2024-м приведут в порядок одну половину моста, в следующем году — вторую.

По словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, пробки на переправе неизбежны, но откладывать ремонт нельзя — состояние моста уже аварийное, сообщает Прецедент.

Ранее МК в Новосибирске писал, что специалисты намерены завершить ремонт Октябрьского моста в ноябре.