В Новосибирске создание набережной от Димитровского моста отложили минимум до 2028 года. Мэрия города продлила договоры аренды для двух пескобаз, расположенных на берегу Оби.
Ранее городские власти не раз заявляли о планах по созданию набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка. Более того, мэрия согласовывала дизайн-проект набережной.
Новое общественное пространство должно появиться на месте трех пескобаз. Однако, сейчас мэрия продлила договоры аренды до 2028 года, а значит, берег Оби до этого срока останется в прежнем виде.
— Арендаторами земельных участков (ООО «Стройсиб», ООО «Причал», ООО «Сибирский причал») были поданы заявления о заключении договоров аренды на основании указанного пункта. Правовые основания для отказа в заключении таких договоров аренды отсутствуют, — ответили изданию VN.ru в мэрии Новосибирска.
Ранее «Прецедент» писал, что лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» готовят к капитальному ремонту. Мэрии Новосибирска выдали предупреждение о необходимости реорганизации МП «Метро МиР». В Новосибирской области большегруз влетел в припаркованную фуру — водитель погиб.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.