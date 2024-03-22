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В Новосибирске создание набережной от Димитровского моста отложили минимум до 2028 года

Создание набережной от Димитровского моста в Новосибирске отложили минимум до 2028 года. Мэрия продлила договоры аренды для двух пескобаз на берегу Оби.

Источник: Reuters

В Новосибирске создание набережной от Димитровского моста отложили минимум до 2028 года. Мэрия города продлила договоры аренды для двух пескобаз, расположенных на берегу Оби.

Ранее городские власти не раз заявляли о планах по созданию набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка. Более того, мэрия согласовывала дизайн-проект набережной.

Новое общественное пространство должно появиться на месте трех пескобаз. Однако, сейчас мэрия продлила договоры аренды до 2028 года, а значит, берег Оби до этого срока останется в прежнем виде.

— Арендаторами земельных участков (ООО «Стройсиб», ООО «Причал», ООО «Сибирский причал») были поданы заявления о заключении договоров аренды на основании указанного пункта. Правовые основания для отказа в заключении таких договоров аренды отсутствуют, — ответили изданию VN.ru в мэрии Новосибирска.

Ранее «Прецедент» писал, что лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» готовят к капитальному ремонту. Мэрии Новосибирска выдали предупреждение о необходимости реорганизации МП «Метро МиР». В Новосибирской области большегруз влетел в припаркованную фуру — водитель погиб.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

строительство