«Свободу слова журналистам!»: протест на заседании Совета по телевидению и радио

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Представители телеканала Canal 5, у которого накануне были приостановлены разрешительные документы на деятельность, пришли на заседание Совета по телерадиовещанию (СТР).
Журналисты держали в руках плакаты «Долой цензуру», «Свободу слова журналистам». В Telegram своего телеканала они отметили, что на заседании рассматривалось и решение Совета по продвижению инвестиционных проектов государственного значения о приостановлении действия разрешений для Canal 5 и Maestro FM.Однако в обнародованной на официальном сайте СТР повестке дня такого вопроса не было.
«Представители Canal 5 запросили реакцию Совета по телерадиовещанию, однако ни члены СТР, ни его председатель Лилиана Вицу не пожелали комментировать ситуацию. Они ушли от ответа, будет ли приостановлена лицензия на вещание!» — отметили журналисты.
Новостной редактор телеканала Татьяна Цуркан попыталась с трибуны зачитать текст подготовленного заявления с изложением позиции телеканала, однако представители СТР указали, что за трибуной она выступать не может, однако заявление Цуркан все же зачитала.
«У нашего телеканала есть собственный продукт в том объеме, который необходим, мы не продвигали войну, не занимались пропагандой, не продвигали подсанкционных лиц. Мы только задали неудобный вопрос представителю власти — тогда, когда в понедельник адресовали вопрос госпоже президенту Майе Санду. и спросили ее мнение по поводу организации тендеров на коммерческие помещения Кишиневского аэропорта — корректны ли эти тендеры.», — сказала журналист.
Представители СТР заявили, что также не видели решения Совет по продвижению инвестиционных проектов государственного значения, поэтому комментировать ничего не могут.
Она подчеркнула, что СТР — аполитичная и независимая структура и поинтересовалась реакцией ведомства на решение о приостановке разрешительных документов фирмы-владельца телеканала.
Глава СТР Лилиана Вицу обратила внимание на то, что решение было принято не СТР и не на основании Кодекса о телевидении и радио.
Напомним, Совет по продвижению инвестиционных проектов государственного значения принял решение приостановить действие всех разрешений, выданных компании, решение было принято на заседании совета 20 марта, в качестве оснований указаны «обоснованные подозрения относительно причастности бенефициарных владельцев компании к деятельности, которая влияет на безопасность государства».
Представители телеканала распространили заявление, в котором отметили, что никаких официальных документов о закрытии они не получали и что каких-либо нарушений законодательства со стороны телеканала допущено не было. Средство массовой информации расценило действия властей как вопиющее нарушение демократических норм и атаку на свободу выражения мнений.