«Свободу слова журналистам!»: протест на заседании Совета по телевидению и радио

«У нашего телеканала есть собственный продукт в том объеме, который необходим, мы не продвигали войну, не занимались пропагандой, не продвигали подсанкционных лиц. Мы только задали неудобный вопрос представителю власти — тогда, когда в понедельник адресовали вопрос госпоже президенту Майе Санду. и спросили ее мнение по поводу организации тендеров на коммерческие помещения Кишиневского аэропорта — корректны ли эти тендеры.», — сказала журналист.