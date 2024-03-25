Первый воронежец сдал свою квартиру под ПВР для беженцев из ЛНР и ДНР

«К сожалению, в 2023 году, когда у нас только был запущен этот механизм, не было заключено контрактов на сдачу в аренду квартир под ПВР. Сейчас выпущено постановление, в котором пока есть только одна квартира, собственник которой только недавно решился подписать договор», — дали комментарий в пресс-службе мэрии.