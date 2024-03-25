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Первый воронежец сдал свою квартиру под ПВР для беженцев из ЛНР и ДНР

Помещение находится на улице Пирогова.

Источник: Freepik

В Воронеже первый человек сдал свою квартиру муниципалитету под пункт временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР, об этом сообщил «Обозреватель. Врн».

Помещение находится на улице Пирогова. Это однокомнатная квартира площадью 18 м². Здесь смогут разместить трёх человек.

«К сожалению, в 2023 году, когда у нас только был запущен этот механизм, не было заключено контрактов на сдачу в аренду квартир под ПВР. Сейчас выпущено постановление, в котором пока есть только одна квартира, собственник которой только недавно решился подписать договор», — дали комментарий в пресс-службе мэрии.

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