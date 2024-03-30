Голубь мира и оливковая ветвь: Нацбанк представил новые коллекционные монеты

АСТАНА, 30 мар — Sputnik. Национальный Банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты World Painting (Картина мира — Sputnik.) из серии монет «Изучая монеты — открывай Казахстан».
По данным пресс-службы банка, коллекционные монеты World Painting выпускаются в рамках коллаборационного проекта с арт-агентством Dpartners.
Монеты изготовлены:
из серебра 925/1000 пробы с применением технологии цветной печати. Масса монеты — 62,2 грамм, диаметр — 50 мм, качество изготовления — proof, номинал — 2 000 тенге. Тираж монет составляет 300 штук.
из сплава мельхиор МН 25 с применением технологии цветной печати. Масса монеты — 15 грамм, диаметр — 33 мм, качество изготовления — brilliant uncirculated, номинал — 200 тенге. Тираж монет составляет 5 000 штук.
«Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны», — говорится в сообщении Нацбанка.
Нацбанк отмечает, что монеты World Painting из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в блистерной упаковке.
Особенность коллекционных монет World Painting.
В основе дизайна фрагмент казахстанского международного арт-проекта World Painting — рисунок голубя мира, нарисованный художником Карипбеком Куюковым, пострадавшим в результате испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, а также оливковая ветвь, нарисованная художником Дауреном Кастеевым, внуком Абылхана Кастеева.
Проект World Painting.
Международный социальный арт-проект представляет собой мозаику из фрагментов, созданных представителями из разных стран мира. «Картина мира» установила мировой рекорд Гиннесса как полотно, в создании которого наибольшее количество людей передавали друг другу кисть.
На холсте свой след красками оставили 2070 человек из почти 200 стран. Размер полотна — 4×1,27 м. Этот размер равен параметрам земного шара в уменьшенном масштабе. Копия «Картины Мира» побывала на международной космической станции.
Арт-объект демонстрирует мысль о том, что все жители планеты, независимо от национальности, вероисповедания и места проживания, стремятся к согласию в гармонии и мире.
Свои символы на полотне оставили Олжас Сулейменов, Димаш Кудайберген, Александр Винокуров, Тимур Бекмамбетов, Николя Саркози, Рой Джонс, Бай Линг и многие другие известные личности.
Информация о дате начала продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК, уточнили в пресс-службе Нацбанка.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.