Главком ВСУ перечислил «сложные и напряженные» участки фронта

Украина предприняла попытку наступления летом 2023 года. По словам Зеленского, оно не достигло намеченных результатов. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о переходе «в стагнацию» ситуации на передовой из-за нехватки ресурсов для «эффективных наступательных действий». Однако в феврале 2024 года Зеленский сообщал о подготовке нового наступления на юге и в Черном море.