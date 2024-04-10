Власти Краснодара посчитали доходы за квартал от платных парковок

В первом квартале текущего года в дорожный фонд Краснодарского края поступило свыше 140 миллионов рублей от платных муниципальных парковок. Эти средства направляются на обслуживание, ремонт и модернизацию дорожной инфраструктуры. Около 52,5 миллионов рублей из этой суммы поступили от оплаты парковки, а примерно 88 миллионов рублей — от уплаты штрафов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
С 1 апреля в краевой столице начала действовать система эвакуации нарушающих правила парковки автомобилей. За прошедшую неделю было эвакуировано 121 машину, нарушившую правила дорожного движения.
Стоимость парковки зависит от зоны и составляет 30, 40, 50, 60 и 100 рублей. Первые 15 минут до и после оплаты являются бесплатными. На большинстве открытых стоянок плата не взимается с 20:00 до 8:00.
В случае неуплаты парковочного места предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Контроль за парковками осуществляется с помощью мобильных и стационарных комплексов фото и видеофиксации.
Право на бесплатную парковку имеют участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда Кубани. Также многодетные семьи могут воспользоваться бесплатной парковкой на безвозмездной основе до трех часов.