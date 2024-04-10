Власти Краснодара посчитали доходы за квартал от платных парковок

В первом квартале текущего года в дорожный фонд Краснодарского края поступило свыше 140 миллионов рублей от платных муниципальных парковок. Эти средства направляются на обслуживание, ремонт и модернизацию дорожной инфраструктуры. Около 52,5 миллионов рублей из этой суммы поступили от оплаты парковки, а примерно 88 миллионов рублей — от уплаты штрафов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.