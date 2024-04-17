Фуд-корт в красноярской «Планете» переедет и станет больше

Реализация проекта намечена на этот год.
Сообщается, что фуд-корт переедет с первого этажа на второй и превратится в современное многофункциональное гастрономическое пространство с полностью обновленным интерьером. Основой его новой дизайнерской концепции станут природные мотивы Сибири — будут использовать высокие деревья из сухостойной сосны Кело, натуральный камень и арт-объекты, вдохновленные заповедником «Столбы».
Помимо интерьерных изменений запланированы и другие — количество арендаторов фуд-корта вырастет с 7 до 10, на нем почти в два раза увеличится количество посадочных мест — до 860, а сами они станут «мягкими, как в полноценном ресторане», рассказал гендиректор «Планеты» Сергей Бузлуков. Также появятся новые, ранее не представленные в Красноярске кафе и рестораны, необычные гастрономические проекты в формате островных конструкций.
Открытие обновленного фуд-корта запланировано к этому лету, а полная реконцепция первого этажа должна завершиться до конца 2024 года.
Добавим, проектом реконцепта пространств в ТРЦ занимается красноярская студия дизайна LEFTdesign.