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Фуд-корт в красноярской «Планете» переедет и станет больше

В самом крупном торгово-развлекательном центре Красноярска — «Планете» — проведут масштабную реконцепцию фуд-корта и первого этажа.

Источник: ТРЦ "Планета"

Реализация проекта намечена на этот год.

Сообщается, что фуд-корт переедет с первого этажа на второй и превратится в современное многофункциональное гастрономическое пространство с полностью обновленным интерьером. Основой его новой дизайнерской концепции станут природные мотивы Сибири — будут использовать высокие деревья из сухостойной сосны Кело, натуральный камень и арт-объекты, вдохновленные заповедником «Столбы».

Помимо интерьерных изменений запланированы и другие — количество арендаторов фуд-корта вырастет с 7 до 10, на нем почти в два раза увеличится количество посадочных мест — до 860, а сами они станут «мягкими, как в полноценном ресторане», рассказал гендиректор «Планеты» Сергей Бузлуков. Также появятся новые, ранее не представленные в Красноярске кафе и рестораны, необычные гастрономические проекты в формате островных конструкций.

После переезда фуд-корта с первого этажа уберут все посадочные места. «Это даст больше воздуха и света, — рассказали в “Планете”. — Интерьерные решения атриума будут гармонировать со стилистикой второго этажа и сделают его визитной карточкой ТРЦ. Галереи первого этажа наполнятся fashion-брендами, а в центральном атриуме разместится кофейня и различные комфортабельные зоны для отдыха».

Открытие обновленного фуд-корта запланировано к этому лету, а полная реконцепция первого этажа должна завершиться до конца 2024 года.

Добавим, проектом реконцепта пространств в ТРЦ занимается красноярская студия дизайна LEFTdesign.

архитектура