Фуд-корт в красноярской «Планете» переедет и станет больше

Помимо интерьерных изменений запланированы и другие — количество арендаторов фуд-корта вырастет с 7 до 10, на нем почти в два раза увеличится количество посадочных мест — до 860, а сами они станут «мягкими, как в полноценном ресторане», рассказал гендиректор «Планеты» Сергей Бузлуков. Также появятся новые, ранее не представленные в Красноярске кафе и рестораны, необычные гастрономические проекты в формате островных конструкций.