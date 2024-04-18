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На востоке столицы модернизировали газорегуляторный пункт «Кусковский»

Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Кусковский» на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году реконструировали газорегуляторный пункт “Кусковский”, который был введен в эксплуатацию в 1977 году. Он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилой сектор районов Перово и Новогиреево», — отметил Петр Бирюков.

Устаревшее оборудование заменили на шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства, его пропускная способность составляет 930 кубометров в час. Оборудование имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики и соответствует современным требованиям безопасности. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения.

«Все столичные газорегуляторные пункты специалисты АО “Мосгаз” обязательно оборудуют автоматическими запорными устройствами, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени и оперативно реагировать на нештатные ситуации», — добавил заммэра.

Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Срок службы модернизированных пунктов — более 40 лет.