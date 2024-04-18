На востоке столицы модернизировали газорегуляторный пункт «Кусковский»

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году реконструировали газорегуляторный пункт “Кусковский”, который был введен в эксплуатацию в 1977 году. Он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилой сектор районов Перово и Новогиреево», — отметил Петр Бирюков.