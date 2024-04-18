Два хутора свяжет новая дорога под Волгоградом

Дорога, которую на сегодняшний день можно назвать разве что направлением, будет отремонтирована к сентябрю 2025 года, заверяют в администрации Волгоградской области. Госконтракт уже заключен, подрядчик готов начать работы, чтобы привести в порядок больше 17-ти километров.
Речь идет об автодороге между хуторами Верхнекардаильский и Двойновский Новониколаевского района, уточняют в облкомтрансе. Данный участок важен для региона и значим как для обеспечения транспортной доступности сельских поселений, так и для перевозки грузов. Ранее жители поселка Песчаный Быковского района жаловались, что остаются в изоляции от «большой земли».