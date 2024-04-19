Кикшеринг «Юрент» в Перми выкупит свои электросамокаты со штрафстоянок

Ранее стало известно, что только за два дня 5 и 6 апреля городские службы эвакуировали только на одну из штрафстоянок Перми 126 СИМ кикшерингов «Юрент» и Whoosh, оставленных за пределами парковок. Общее число эвакуированных электросамокатов оценивают в более 500 единиц.