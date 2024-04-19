Кикшеринг «Юрент» в Перми выкупит свои электросамокаты со штрафстоянок

Кикшеринг «Юрент» принял решение выкупить все свои электросамокаты, эвакуированные на штрафные стоянки Перми за парковку в неустановленных для этого местах. Федеральному сервису это обойдется в десятки тысяч рублей.
Стоимость выкупа только одного электросамоката может превысить 3 тыс. руб. С каждым днем она только увеличивается. Эвакуация одного средства индивидуального мобильности стоит 1,5 тыс. руб., его хранение за день — 100 ₽
«Комсомолке» в кикшеринге «Юрент» сообщили, что электросамокаты компания вернет себе после всех процедур согласования: «Надеемся, что это случится уже в ближайшее время».
Ранее стало известно, что только за два дня 5 и 6 апреля городские службы эвакуировали только на одну из штрафстоянок Перми 126 СИМ кикшерингов «Юрент» и Whoosh, оставленных за пределами парковок. Общее число эвакуированных электросамокатов оценивают в более 500 единиц.
Конфликт интересов в Перми произошел после принятия изменений в Правила благоустройства города, по которым запретили оставлять электросамокаты на улицах центрального планировочного района за исключением велопарковок.
После длительных переговоров с администрацией Перми кикшеринг «Юрент» отказался развивать прокат электросамокатов в городе. Компания приняла решение развивать сервис в соседних с Пермью городах, где власти поддерживают развитие микромобильности и понимают ценность этого вида транспорта.