Курортный сбор в Петербурге возмутил туристов больше, чем в других регионах

По словам специалиста, в Северной столице инициатива наделала больше шума, чем в Краснодарском, Ставропольском краях, на Алтае или в Крыму.
Тогда, по словам Ломидзе, ожидали оттока туристов, но сбор не повлиял на это. В Петербурге же люди нервно реагируют на изменения, хотя и продолжают платить. Она отметила, что пока нельзя оценить, как скажется нововведение на туристических потоках. Сделать определенные выводы можно будет тогда, когда в городе на Неве начнется высокий сезон, сказала специалист.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что нововведение может негативно отразиться на отелях Северной столицы, прибыль которых может упасть.