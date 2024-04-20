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Курортный сбор в Петербурге возмутил туристов больше, чем в других регионах

Туристы негативно восприняли новость о введении курортного сбора в Петербурге. Реакция оказалась острее, чем в других российских регионах РФ, где также ввели плату с путешественников, пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

По словам специалиста, в Северной столице инициатива наделала больше шума, чем в Краснодарском, Ставропольском краях, на Алтае или в Крыму.

Тогда, по словам Ломидзе, ожидали оттока туристов, но сбор не повлиял на это. В Петербурге же люди нервно реагируют на изменения, хотя и продолжают платить. Она отметила, что пока нельзя оценить, как скажется нововведение на туристических потоках. Сделать определенные выводы можно будет тогда, когда в городе на Неве начнется высокий сезон, сказала специалист.

«МК в Питере» ранее рассказывал, что нововведение может негативно отразиться на отелях Северной столицы, прибыль которых может упасть.

туризм и отдых