Курортный сбор в Петербурге возмутил туристов больше, чем в других регионах

Тогда, по словам Ломидзе, ожидали оттока туристов, но сбор не повлиял на это. В Петербурге же люди нервно реагируют на изменения, хотя и продолжают платить. Она отметила, что пока нельзя оценить, как скажется нововведение на туристических потоках. Сделать определенные выводы можно будет тогда, когда в городе на Неве начнется высокий сезон, сказала специалист.