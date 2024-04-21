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Молдавские месторождения нефти и газа преданы в управление госпредприятия

Разработкой молдавских месторождений нефти и газа займется госкомпания.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Правительство Молдовы на этой неделе одобрило передачу прав на разработку подземных месторождений нефти и газа государственному предприятию «Молдавская гидрогеологическая экспедиция» (EHGeoM).

Речь идет о газовом месторождении «Викторовка», находящемся в Кантемирском районе и объекте нефтедобычи «Вэлень» в Кагульском районе.

«Данным решением мы подтверждаем: подземные ресурсы принадлежат государству, а эксплуатация месторождений газа и сырой нефти на юге страны будет осуществляться в интересах страны и с минимумом воздействия на окружающую среду», — заявил на заседании правительства генеральный директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь.

Вместе с тем, учитывая важность охраны окружающей среды в районах добычи, Министерству окружающей среды было поручено заключать контракты на передачу подземных участков для использования EHGeoM, а местным органам госадминистрации Кагула и Кантемира — координировать процессы выделения земли.

Ранее права на разработку указанных месторождений принадлежали компании Redeco LTD (США), а с 2007 года — молдавской компании Valiexchimp.

нефть