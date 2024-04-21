Молдавские месторождения нефти и газа преданы в управление госпредприятия

«Данным решением мы подтверждаем: подземные ресурсы принадлежат государству, а эксплуатация месторождений газа и сырой нефти на юге страны будет осуществляться в интересах страны и с минимумом воздействия на окружающую среду», — заявил на заседании правительства генеральный директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь.